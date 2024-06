Kadra już w Niemczech, a tu "wypłynęło" takie nagranie. ''Nie ma żartów''

Kadra Narodowa w czerwcu rozegrała dwa mecze przed mistrzostwami Europy. "Biało-Czerwoni" najpierw wygrali 3:1 z Ukrainą, a kilka dni później triumfowali z Turcją 2:1. Dzień po ostatnim meczu reprezentacja Polski udała się w drogę do Niemiec. Nie wszyscy jednak byli w dobrych nastrojach. Z problemami zdrowotnymi mierzy się kilku naszych graczy, w tym kapitan zespołu - Robert Lewandowski , który już wie, że nie będzie w stanie pomóc drużynie w pierwszym meczu w piłkarskich rozgrywkach przeciwko Holandii.

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda , które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - przekazał w specjalnym komunikacie dla PZPN Jacek Jaroszewski, lekarz kadry.