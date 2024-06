Holendrzy zachwyceni przed meczem z Polską. Odetchnęli, lepiej być nie mogło

Podopieczni Michała Probierza od kilku dni przebywają w Niemczech i przygotowują się w pocie czoła do spotkania, które rozpocznie ich przygodę z tegorocznymi mistrzostwami Starego Kontynentu. Na dzień dobry "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holendrami. Starcie od samego początku zapowiada się na wymagające. Poziom trudności dodatkowo wzrósł po tym, gdy w trakcie towarzyskiego meczu z Turcją urazu nabawił się Robert Lewandowski. Kapitana szybko odesłano na niezbędne badania. Te niestety nie przyniosły dobrych wieści. "Doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - przekazał Jacek Jaroszewski w komunikacie "Łączy nas Piłka" na platformie "X".

