⁠Historyczna szansa dla Szymona Marciniaka. Trwa odliczanie do komunikatu UEFA

Myślę, że to realne, by Szymon został wyznaczony do prowadzenia finału, ponieważ jest w ścisłej czołówce, a może ciągle nawet najlepszym sędzią na świecie, co potwierdzają Pierluigi Collina (szef sędziów FIFA - przyp. red.) oraz Roberto Rosetti (szef sędziów UEFA - przyp. red.). To taki as w talii komisji sędziowskiej UEFA. Są też inni arbitrzy wysokiej klasy, ale bez wątpienia Marciniak to jeden z faworytów do prowadzenia finału

~ stwierdził w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" Michał Listkiewicz