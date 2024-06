Groźnie w Hamburgu, mężczyzna groził wysadzeniem. Brawurowa akcja służb

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środowe popołudnie w Hamburgu. Podczas gdy służby w mieście skupiały się w wielkim stopniu na zabezpieczeniu meczu Chorwacji z Albanią, który zaczynał się o 15:00, to godzinę wcześniej funkcjonariuszy do stanu gotowości i przeprowadzenia akcji zmusił 59-letni mężczyzna, który zabarykadował się w jednym z bloków mieszkalnych i groził wysadzeniem budynku w powietrze.