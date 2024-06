"Gramy dalej". Po meczu Polska – Ukraina zapraszamy do studia Interii

Napisać, że Polska na mistrzostwa Europy dostała się kuchennymi drzwiami, to nic nie napisać. Polacy w fazie grupowej spisali się fatalnie, m.in. przegrywając i remisując z Mołdawią. Dzisiejszy format mistrzostw Europy sprawia jednak, że na turniej jedzie niemal pół Starego Kontynentu, więc Polacy dostali szansę na w barażach. Z Estonią rozprawili się tak, jak powinni z Mołdawią (5:1), a w meczu o wszystko pokonali na wyjeździe Walię po rzutach karnych.

- Nieważne jak, ważne, że mamy awans . To nie był tylko mecz o wejście na Euro, ale spotkanie ważne na kilka kolejnych lat - podkreślał po wygranej w Cardiff Łukasz Gikiewicz.

To właśnie w tym meczu ma się powoli krystalizować skład reprezentacji Polski na spotkania grupowe mistrzostw Europy w Niemczech, w których Polska zmierzy się z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca).

- Będzie ciężko. Ale jak grać, to z takimi reprezentacjami. Możemy dostać bęcki, sprowadzą nas do parteru, ale co z tego? Cieszmy się, że jedziemy na turniej. A PZPN dostanie za awans 100 mln zł. Turniej jest blisko, kibice się wybiorą, tylko się cieszyć - podkreśla Gikiewicz.