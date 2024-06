Gigantyczna sensacja na Euro. Absolutne szaleństwo, padł rekord wszech czasów

Na ostatnich mistrzostwach Europy, w których brali udział, Rumunii nie odnieśli ani jednego zwycięstwa. W 2016 roku we Francji reprezentacja Rumunii z zaledwie jednym punktem zajęła ostatnie miejsce w grupie A, za Albanią, Szwajcarią i Francją. Gospodarze turnieju wygrali z nią 2:1, a Albańczycy 1:0. Jedyny punkt Rumunia sensacyjnie urwała Szwajcarii. Trafić z rzutu karnego udało się wówczas Bogdanowi Stancu, a wynik na 1:1 ustalił Admir Mehmedi. Eksperci przewidywali, że w Niemczech nie będzie lepiej.

Rumuńscy kibice z ogromną nostalgią wspominają czasy Gheorghe Hagiego, który doprowadził drużynę narodową w 1994 roku do ćwierćfinału mundialu. W poniedziałek na stadionie w Monachium działy się rzeczy niebywałe , które pozwoliły fanom odtworzyć w pamięci tamte piękne chwile.

Wielki wybuch radości w Monachium. Rumunia sprawiła niemałą sensację

Rumunia przed turniejem wskazywana była jako najsłabsza drużyna z grupy E , do której trafiły także Ukraina , Słowacja i Belgia. To właśnie dla niej zarezerwowane w oczach wielu ekspertów było 4. miejsce. Podopieczni Eduardo Iordanescu bardzo szybko zadali kłam tej teorii. W pierwszym spotkaniu na EURO 2024 piłkarze grali uskrzydleni wspaniałym dopingiem gigantycznej grupy kibiców, która zasiadła na stadionie w Monachium. Aż trzykrotnie na całe Niemcy niósł się z niego potężny tumult.

Rumunia kompletnie niespodziewanie objęła prowadzenie w 29. minucie. Koszmarny błąd Łunina wykorzystał wówczas Stanciu. 31-latek posłał potężną bombę z dystansu, która pretendować może z powodzeniem do bramki kolejki, a może i całego turnieju . Trudno opisać szał radości, w jaki wpadli kibice. Ukraina tymczasem wyglądała na zespół pozbawiony koncepcji na grę.

Zaledwie osiem minut po zmianie stron wynik na 2:0 podwyższył Razvan Marin . Już wtedy można było odczuć, że Rumunia tego spotkania już nie przegra. Co więcej, głód bramek zdawał się rosnąć wraz z kolejnymi trafieniami. Cztery minuty później Ukraińcy "leżeli już na deskach" - z bliskiej odległości trafił Dragus, a tablica świetlna pokazywała wynik 3:0.

Zwycięstwo nad Ukrainą to nie wszystko. Rumuni pobili 30-letni rekord

Poniedziałkowe zwycięstwo było jej najwyższym na finałach mistrzostw Europy w historii. Patrząc szerzej, włączając w to również mistrzostwa świata, to wcześniej najwyższe zwycięstwo na międzynarodowym turnieju tej rangi "Trójkolorowi" odnieśli na mundialu w 1994 roku. Na tak świetny wynik czekali zatem aż 30 lat. Pokonali wtedy Kolumbię 3:1. A zagłębiając się w "prehistoryczne" wyniki, to wygraną dwiema bramkami Rumuni zanotowali podczas mistrzostw świata w roku 1930, z Peru.