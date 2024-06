Francuzi ogłaszają ws. urazu Kyliana Mbappe. Potwierdziły się doniesienia

W drugim meczu "polskiej" grupy na Euro 2024 zmierzyły się reprezentacje Francji i Austrii , a spotkanie momentami było bardzo zacięte i wyrównane. Ostatecznie komplet punktów zgarnęli "Trójkolorowi", którzy wygrali 1:0 po samobójczym trafieniu Maximiliana Wobera . Duży udział w tej akcji miał Kylian Mbappe, ponieważ to właśnie po jego dośrodkowaniu austriacki obrońca pechowo skierował piłkę do własnej bramki.

Mbappe próbował kończyć jedno z dośrodkowań kolegów strzałem głową, ale zamiast trafić w piłkę, uderzył z impetem w bark rywala. Francuski gwiazdor momentalnie zalał się krwią , a po interwencji lekarzy stało się jasne, że nie dokończy spotkania, ponieważ prawdopodobnie doszło do złamania nosa. Te doniesienia potwierdziły się za sprawą komunikatu, jaki już po meczu wydała francuska federacja.

" Kylian Mbappe wraca do bazy francuskiej reprezentacji. Doznał złamania nosa podczas drugiej połowy meczu Austria-Francja, który odbył się w poniedziałek w Duesseldorfie. Kapitan Francji w pierwszej kolejności został opatrzony przez personel medyczny i dr Francka Le Galla, który zdiagnozował u niego złamanie nosa " - przekazano w komunikacie cytowanym przez dziennikarza Fabrizio Romano.

Euro 2024. Kylian Mbappe będzie grał w specjalnej masce

Jak przekazano w oświadczeniu, Mbappe nie musi przejść operacji, ale czeka go kilka dni leczenia. Do końca mistrzostw będzie musiał jednak grać w specjalnej masce, do czego sam zawodnik żartobliwie odniósł się w serwisie X (dawny Twitter).