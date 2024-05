Franciszek Smuda nie owijał w bawełnę. Tak przedstawił szanse Polski na Euro

Istotą baraży było zakwalifikowanie się na EURO i to osiągnęliśmy. Styl naszej gry był słaby, skoro przez 120 minut meczu z Walią nie oddaliśmy żadnego celnego strzału. Od razu przypomniał mi się mecz z Włochami, chyba za kadencji trenera Jerzego Brzęczka, gdy również nie strzeliliśmy na bramkę rywali. Dla mnie jest to nie do zrozumienia

~ - twierdził były selekcjoner.