Piłkarska reprezentacja Polski pojechała na mistrzostwa Europy do Niemiec nie jak na ścięcie i to jest jedyne, słuszne podejście. Szkopuł w tym, że po fatalnych eliminacjach i rzutem na taśmę wyszarpanym awansie, Polakom przyjdzie zmierzyć się w grupie z takimi potęgami, jak Holandia i Francja. Jeśli komuś szansą na trzypunktowy łup wydaje się starcie z Austrią, to może się srogo przeliczyć. Były as niemieckiej piłki Bastian Schweinsteiger nie ma co do tego żadnych wątpliwości, o czym czytamy na łamach "Przeglądu Sportowego".