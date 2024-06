Michał Probierz stara się poprawić atmosferę wokół kadry. Trener chce pokazać, że wyjazd na Euro 2024 traktuje bardzo poważnie i chciałby, by reprezentacja pokazała, że nie pojechała do Niemiec na wycieczkę. Wiele pokaże mecz z Turcją, który rozpocznie się 10 czerwca o 20:45.

Jacek Bąk ocenił działania Probierza

Jacek Bąk, były kapitan reprezentacji Polski, w rozmowie z TVP Sport odniósł się do tego, co zobaczył w meczu z Ukrainą. Były piłkarz obserwuje sytuację kadry i jest raczej dobrej myśli. Porównał nawet obecne rozwiązania z tymi, które stosował Adam Nawałka - stwierdził, że dobrze było zatrudnić znów polskiego szkoleniowca.

Opowiadał również, że dostrzegł zmianę w grze kadrowiczów. Jak powiedział, "coś drgnęło" wśród reprezentantów i może dobre nastawienie oraz solidna współpraca z selekcjonerem pomogą w osiągnięciu większego sukcesu, niż zapowiadano po eliminacjach do turnieju.

" Widać, że coś drgnęło. Jest jakiś pomysł z przodu, stwarzamy zagrożenie po stałych fragmentach gry, nie ma też murowania bramki. Nie powiem niczego odkrywczego, bo kluczowe było wywalczenie awansu. To wpłynęło na atmosferę i chęć działania w zespole " - podsumował Bąk.

Jacek Bąk o szansach Polski na Euro

Po tym, co działo się w eliminacjach do Euro i blamażach z takimi drużynami jak Mołdawia czy Albania, niewielu wierzyło, że polska reprezentacja jest w stanie w ogóle się pozbierać. Kibice przestali w nią wierzyć, a to zdjęło również z barków sportowców presję.