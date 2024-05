EURO 2024 a szacunek do legend

Kiedy myślę o zbliżającym się EURO 2024, to nie mogę opędzić się od pewnych skojarzeń. Dla nas miejsce i data mają bowiem pewne symboliczne znaczenie, bo przecież tutaj nasza kadra, prowadzona przez Kazimierza Górskiego właśnie 50 lat temu sięgnęła po pierwszy medal mistrzostw świata. Zajęliśmy wtedy trzecie miejsce (za RFN i Holandią), za co FIFA przyznawała srebrne medale (złoto było za 1. miejsce, srebrne pozłacane za 2.). Chociaż dwa lata wcześniej zdobyliśmy (również w Niemczech, w Monachium) olimpijskie złoto, to na mundial jechaliśmy niekoniecznie w roli faworyta. Skończyło się dużym sukcesem z domieszką pewnego niedosytu. Historycy sportu czy dziennikarze w naszym kraju już zawsze będą zadawać sobie pytanie: co by było, gdyby w półfinałowym meczu z RFN warunki do gry nie były tak fatalne (piłka zatrzymywała się na kałużach)? Może to my mierzylibyśmy się w finale z Holendrami, z którymi to grać będziemy w fazie grupowej ME, w czerwcu.

