Duńczycy odmówili podwyżek przed EURO 2024. Piękny gest wobec kobiet

Reprezentanci Danii dostali przed mistrzostwami Europy 2024 propozycję podwyżek. Kadrowicze jednak nie zgodzili się na taki krok, a to wszystko po to, aby kobiety miały zapewnione podstawowe wynagrodzenie w tej samej wysokości. - To niezwykły krok, który pomoże poprawić warunki kobiecych drużyn narodowych - powiedział dyrektor związku duńskich piłkarek Michael Sahl Hansen.