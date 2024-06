Choć starcie z Hiszpanami od początku zapowiadało się dla reprezentacji Chorwacji na trudne, to z pewnością nie tak "Vatreni" wyobrażali sobie inaugurację swych występów na Euro 2024 . Potyczka z "La Furia Roja" zakończyła się bowiem zdecydowanym triumfem podopiecznych Luisa de la Fuente w wymiarze 3:0, a to postawiło "Ognistych" w naprawdę trudnej sytuacji.

Euro 2024. Chorwacja osłabiona, Nikola Vlaszić żegna się z turniejem

Jak ogłosił we wtorek Chorwacki ZPN ze zgrupowaniem drużyny narodowej żegna się nie kto inny, jak Nikola Vlaszić, na co dzień występujący we włoskim Torino. Pomocnik doznał podczas jednego z treningów urazu mięśniowego, który wykluczył jego dalszy udział w Euro. Samo w sobie jest to z pewnością dramatem dla tego sportowca, ale warto też zwrócić uwagę na dodatkowy kontekst.