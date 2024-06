Dramat grupowych rywali Polaków. Już wszystko jasne ws. gwiazdy, koniec złudzeń

Kibice, którzy liczyli na emocje w poniedziałkowym sparingu Holendrów z Islandczykami, srogo się zawiedli. Faworyci grający w pomarańczowych strojach stanęli na wysokości zadania i bez większych problemów ograli niżej notowanych rywali. Gospodarze w Rotterdamie dominowali od początku do samego końca. W pierwszej połowie co prawda tylko raz piłka zatrzepotała w siatce, ale za to w końcówce drugich czterdziestu pięciu minut fani zgromadzeni na trybunach oglądali gola za golem. Starcie skończyło się wynikiem 4:0 na korzyść podopiecznych Ronalda Koemana. "Oranje" wysłali tym samym jasny sygnał Polakom przed pierwszą potyczką na Euro 2024.

