Deklasacja w hicie i już buńczuczne zapowiedzi. "Otwieramy szampana"

Według gazety przed turniejem nie uważano piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego za głównych kandydatów do tytułu, chociaż przecież w zeszłym roku podopieczni Luisa de la Fuente wygrali Ligę Narodów .

W sobotę Hiszpanie jednak pokazali, szczególnie "we wspaniałej pierwszej połowie", że trzeba się z nimi liczyć. Wszystkie gole padły właśnie przed przerwą. Strzelanie rozpoczął Alvaro Morata, dla którego było to siódme trafienie w historii występów na mistrzostwach Europy, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów .