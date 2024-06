Debiut Gruzji na Euro 2024, chociaż... w sumie nie. Grali nawet z Polską

Mało kto już pamięta, że podczas mundialu 1982 roku Polska zagrała ze Związkiem Radzieckim, którego trzon wtedy właśnie tworzyli Gruzini. Miało to związek z okresem świetności Dynama Tbilisi, które w 1981 roku wywalczyło nawet jeden z europejskich pucharów - nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów. Było to w 1981 roku i rok później w szeregach drużyny radzieckiej znaleźli się tacy gracze jak twardy obrońca Aleksandr Cziwadze, a także inny defensor Tengiz Sułakwelidze czy Ramaz Szengelija - podobny nieco do Grzegorza Laty napastnik z Tbilisi. W środku grał Witalij Daraselija i jeżeli mówimy o tym, że Poska odniosła "zwycięski remis" 0:0 z ZSRR i wyeliminowała go dość nieoczekiwanie z rozgrywek, to warto pamiętać, że sukces został odniesiony w sporej mierze na Gruzinach.