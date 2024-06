Dantejskie sceny przed meczem na Euro 2024. Policja musiała zacząć szturm

Rozpoczęte w ostatni piątek Euro 2024 zdążyło już przynieść sympatykom futbolu naprawdę wiele emocji - dość powiedzieć, że 16 czerwca do walki o punkty ruszyła chociażby reprezentacja Polski, która co prawda przegrała 1:2 z Holandią, ale zebrała sporo pozytywnych recenzji za swoją grę .

Niestety pozytywna atmosfera wielkiej piłkarskiej imprezy bywa od czasu do czasu zakłócana - nawet przed spotkaniem "Biało-Czerwonych" doszło do niepokojącego incydentu, natomiast groźnie zrobiło się również w innej części Niemiec, Gelsenkirchen. To wszystko na krótko przed początkiem rywalizacji Serbia - Anglia...