Coraz większy niepokój. Czy Euro 2024 jest wystawione na atak terrorystów?

"oddzielmy politykę od sportu" - słyszymy to często. Hasło, które głosi, by abstrahować od sytuacji w kraju, na świecie, aby stworzyć ze sportu i w szczególności piłki nożnej rodzaj bańki. Szklanego klosza, którym można przykryć rozgrywki i piłkarzy, bez zwracania uwago na to, co wokół nich. FIFA i UEFA brylują w takim podejściu. Zabraniają politycznych manifestacji, nakładają kary albo nimi grożą - dobrze pamiętamy chociażby szantaż na irańskich piłkarzach wspierających polityczne protesty kobiet w Iranie podczas mundialu 2022. Umywają ręce. Prominentni szefowie wielkich organizacji sportowych sami nurzają się w polityce, na co dowodem jest przyznawanie organizacji wielkich imprez i wynikających z nich profitów według politycznego klucza. Innym jednak tego bronią. Reklama

Wtedy jednak przychodzą nadzwyczajne wydarzenia takie jak chociażby groźby terrorystów wobec świata sportu, aby przekonać się jak bardzo prawdziwe jest stwierdzenie:

- Nie interesuję się polityką.

- Ale polityka interesuje się panem.

Panem, i panem, i panią, każdym z nas. Nie ma świata bez polityki, nie ma sportu bez niej. Piłka nożna jest jej transparentem, nośnikiem, jest politycznym narzędziem. Salwador z Hondurasem toczyły w 1969 roku wojnę futbolową, Chile awansowało na mundial 1974 bez walki, gdyż ekipa ZSRR odmówiła gry w kraju dyktatury Pinocheta, gol Diego Maradony w 1986 roku miał rekompensować Argentyńczykom klęskę z Wielką Brytanią w wojnie o Falklandy, Izrael musi eliminować się w Europie, bo w Azji nie chcą go kraje arabskie, Armenia nie może trafić do jednej grupy z Azerbejdżanem, a FC Barcelona dla Katalończyków to "więcej niż klub", gdyż to także polityka. Przywódcy polityczni pojawiają się na meczach, ogrzewają się w ich cieple, w żarze sukcesów, albo znikają z trybun z podkulonym ogonem, gdy wspieranej przez nich drużynie nie idzie. Reklama

O tym, jak wielkim idiotyzmem jest postulat oddzielenia piłki nożnej od polityki i schowania jest w bańce przekonaliśmy się sami dwa lata temu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę krótko przed barażem o katarski mundial z Polską. Wtedy wszyscy w jednej chwili stali się z kibiców politykami. Zaczęli ją uprawiać także na własnym podwórku. Polska stała się forpocztą sankcji na Rosję, które FIFA nakładała cokolwiek ślamazarnie. I pozostaje liderem domagania się ich utrzymania.

Z tego też powodu Euro 2024 będzie ważne politycznie. Bo karnie zabraknie tam Rosji, za to Ukraina dokonała tego, co nie udało się jej w Katarze w 2022 roku - awansowała na turniej. Bez dwóch zdań potraktuje go jako manifestację.

Ataki terrorystyczne są w Europie możliwe

I na to wszystko wjeżdża jeszcze ze swoimi pogróżkami Państwo Islamskie i motywowane przez ISIS organizacje terrorystyczne. Nie dalej niż tydzień temu z ich powodu podniesiony został alarm przed meczami Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem a Bayernem Monachium oraz Realem Madryt a Manchesterem City. ESPN cytowała Ade Adelekan z londyńskiej policji, który mówił: "Wiemy o szerzących się drogą internetową nawoływaniach do niepokojących ruchów w całej Europie". Opublikowane przez ISIS zdjęcia gwiazd futbolu, na których znajdowali się tez Polacy (Robert Lewandowski i Jakub Kiwior) z napisem "Zabić ich wszystkich!" mrożą krew bez dwóch zdań. Reklama

Te nawoływania dotyczyły dotąd meczów najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich świata, ale wkrótce rozpocznie się impreza jeszcze większa i jeszcze bardziej prestiżowa, tym razem z udziałem reprezentacji.

Euro 2024 to już nie starcie klubów piłkarskich, ale narodów i państw, które te reprezentacje symbolizują. Uderzenie w nie miałoby ogromny wymiar propagandowy, gdyż terroryści nie uderzyliby w Real czy Arsenal, ale w Hiszpanię, Wielką Brytanią, Francję czy każdy kraj, który uważają za wrogi wobec swoich ciemnych sprawek. I to jest niewątpliwie groźne. Miesiąc, w którym w jedno miejsce, do jednego kraju zjeżdżają wszyscy - od największych gwiazd sportu po przywódców państw, a na dodatek zjawiają się tłumy ludzi, to gong dla wielkiego zagrożenia takim atakiem.

ISK grozi turniejowi Euro 2024

Groźby w stosunku do Euro 2024 pojawiły się w pisemku wydawanym przez terrorystów ISPK (Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan - to odnoga ISIS w Afganistanie). Uważa się ich za szczególnie nieobliczalnych, wszak to oni atakowali cele w Niemczech i Austrii (planowane wysadzenie katedry w Kolonii w zeszłym roku) i to oni stoją za niedawnym atakiem w w hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Mało o nich wiemy, poza tym że ten afgański odłam ISIS złożony głównie z afgańskich Tadżyków jest niezwykle zradykalizowany i kieruje swe apele do ludzi młodych, muzułmańskich bojowników o gorących głowach. Reklama

12 kwietnia "Bild" zaalarmował, że ISK celuje w Euro 2024, szczególnie w tłumy ludzi i transport publiczny w Niemczech, zatem tam gdzie uderzyć najłatwiej. I nie są to wymysły, skoro w ostatnim roku aresztowano tak wielu członków bojówek szykujących zamachy w Niemczech, Austrii czy Szwecji. Niemieckie media są zdania, że o ile zamachy dyktowane islamskim radykalizmem w ostatnich pięciu latach zmalały, a zastąpiły ich raczej ataki anarchistyczne, to teraz ryzyko rośnie.

Warto zdawać sobie z tego sprawę, aczkolwiek są też dobre wieści - turnieje piłkarskie tej skali gromadzą mnóstwo ludzi, ale też mnóstwo sił porządkowych. Zamachy w Paryżu w 2015 roku pokazały, jak trudno podnieść rękę w terrorystycznym ataku na mecz piłkarski - jak pamiętamy, wtedy celem ataku była publiczność i piłkarze meczu towarzyskiego Francja - Niemcy. Przebywał na nim nawet prezydent Francois Holland. Ostatecznie ranni byli w knajpie obok stadionu, ale na samym meczu zamach udaremniono.

Euro 2024 i impreza tego formatu jest zatem pozornie łatwym celem ataku, ale w gruncie rzeczy - trudnym. Podobne ataki przynoszą najstraszliwsze skutki, gdy są zaskakujące. W wypadku Mistrzostw Europy zaskoczenia nie będzie, bo wszyscy są ostrzeżeni i w pogotowiu. O ile tylko owych ostrzeżeń nie zlekceważą. Bezpieczeństwo na takim turnieju sprowadza się bowiem do procedur, które mogą być uciążliwe, ale zabezpieczają. I do czujności. Ryzyko bowiem istnieje, nie wolno go lekceważyć. Zwłaszcza wtedy, gdy nas ostrzeżono. Reklama