Chaos pod stadionem w Berlinie tuż przed Euro 2024. "Mogą być cyrki"

Ostatnie dni przed rozpoczęciem Euro 2024 są gorące dla wszystkich jego uczestników. Piłkarze do końca walczyli o miejsce w składzie, ostatnimi sparingami próbując przekonać do siebie selekcjonerów. Kibice wczuwają się w atmosferę dużego turnieju, organizując przeloty do Niemiec. Także dziennikarze kończą ostatnie przygotowania. Do nich należy także odbiór akredytacji.