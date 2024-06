Burza we Francji po słowach Mbappe. Kandydat na premiera zażenowany. "Multimilionerzy pouczają zwykłych ludzi"

To zaowocowało tym, że francuski prezydent natychmiast rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory. Jak zapowiedział Emmanuel Macron w orędziu do narodu, pierwsza tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego izby niższej odbędzie się 30 czerwca , a druga 7 lipca. Czyli w trakcie trwania Euro 2024.

I piłkarze nie pozostali bierni wobec tego faktu. Kylian Mbappe, przed meczem z Austrią, na konferencji prasowej odniósł się do nadchodzących wyborów i przyznał, że to sprawa znacznie ważniejsza niż mecz. "Wiemy, że to kluczowy moment w historii Francji. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takich wyborów. To pokolenie może zrobić różnicę" - mówił piłkarz.