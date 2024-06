Wtorek to ostatni dzień pierwszej kolejki grupowej na mistrzostwach Europy. Kibice obejrzą tylko dwa mecze, bo jest to niejako "wyrównanie" za piątek, kiedy to zaplanowano tylko spotkanie otwarcia Niemcy - Szkocja. O 18:00 w Dortmundzie pierwszy gwizdek arbitra w konfrontacji Turcji z Gruzją w grupie F.