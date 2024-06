A jednak, Mbappe wypada z gry. Francuzi przygotowani na czarny scenariusz

W drugim meczu "polskiej" grupy na Euro 2024 zmierzyły się reprezentacje Francji i Austrii , a spotkanie momentami było bardzo zacięte i wyrównane. Ostatecznie komplet punktów zgarnęli "Trójkolorowi", którzy wygrali 1:0 po samobójczym trafieniu Maximiliana Wobera . Duży udział w tej akcji miał Kylian Mbappe, ponieważ to właśnie po jego dośrodkowaniu austriacki obrońca pechowo skierował piłkę do własnej bramki.

Po meczu natychmiast rozpoczęły się domysły, co dalej z jego grą na Euro. Podejrzewano złamanie nosa, co zresztą się potwierdziło, jednak komunikat francuskiej federacji uspokoił nieco nastroje kibiców. Jak przekazano w oświadczeniu, Mbappe nie musi przejść operacji, ale czeka go kilka dni leczenia. Do końca mistrzostw będzie musiał jednak grać w specjalnej masce, do czego sam zawodnik żartobliwie odniósł się w serwisie X (dawny Twitter).