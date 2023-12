Z Lecha do...? Van den Brom łączony z topową ligą, błyskawiczna reakcja

John van den Brom po blisko półtorarocznej przygodzie z Lechem Poznań został zwolniony 17 grudnia ze swojej funkcji, co jak sam przyznał w wywiadzie z ESPN przyjął z pewnym zaskoczeniem. Zapowiada się jednak na to, że Holender błyskawicznie znajdzie nowe zatrudnienie - i to w swojej ojczyźnie. 57-latek łączony jest z jedną z ekip występujących w Eredivisie, czyli w jednej z najsilniejszych lig "Starego Kontynentu". Czy niebawem czeka nas wielki powrót w jego wykonaniu?