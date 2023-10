Szalony mecz dwukrotnie przerwany, dramat giganta. Czarny scenariusz potwierdzony

Kryzys Ajaksu Amsterdam? To zbyt delikatne ujęcie tematu. Czterokrotny zdobywca klubowego Pucharu Europy nie wygrał właśnie ósmego meczu z rzędu i zakotwiczył na przedostatniej pozycji w tabeli Eredivisie. Co się stało z zespołem, który jeszcze w ubiegłym roku sięgał po 36. tytuł mistrza Holandii? Na to pytanie nikt nie potrafi dzisiaj odpowiedzieć w przekonujący sposób.