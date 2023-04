Sędzia trafiony przez kibica. Koniec gry - piłkarze nie wrócili na boisko

Arbiter główny przerwał grę i nakazał piłkarzom udanie się do szatni. Wkrótce potem ogłosił zakończenie meczu . Bieżący rezultat - 0:0.

Holenderska federacja walczy ze stadionowa agresją. Atak na Klassena był momentem zwrotnym

Tak radykalną decyzję wymuszają nowe przepisy Holenderskiego Związku Piłki Nożnej (KNVB). Zostały one zaostrzone po tym, jak Davy Klaassen z Ajaksu Amsterdam został zraniony w głowę przedmiotem rzuconym z widowni . Incydent miał miejsce 5 kwietnia tego roku, w trakcie półfinału krajowego pucharu.

Na stadionie zjawiło się ok. 900 kibiców drużyny przyjezdnej. Piłkarze i trenerzy Nijmegen udali się pod sektor gości, by podziękować swoim sympatykom za przybycie na mecz, który trwał ledwie kilkanaście minut. By zobaczyć spotkanie, przebyli 196 km.