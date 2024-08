Polak narozrabiał w Holandii. Czerwona kartka i dyskwalifikacja na trzy mecze

Oskar Zawada ostatnie dwa lata spędził w australijskim Wellington, gdzie spisywał się bardzo dobrze. W pierwszym roku gry w lidze australijskiej zdobył 15 bramek w 26 meczach i zaliczył dwie asysty. W drugim rozegrał 14 spotkań i strzelił siedem goli, dokładając do tego jedną asystę. To poskutkowało zainteresowaniem z Holandii. 28-latek trafił do RKC Waalwijk, występującego na poziomie Eredivisie. Mimo że od razu otrzymał opaskę kapitana, to jego początek w nowych barwach trudno zaliczyć do udanych.

Reklama