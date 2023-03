Do niebywałej kanonady doszło na zapleczu ekstraklasy Holandii. W meczu PEC Zwolle - FC Den Bosch padło aż 13 bramek. Kapitulował wyłącznie rezerwowy golkiper gości, 24-letni Konrad Sikking. To najwyższe zwycięstwo w dziejach ligi i zarazem wyrównanie krajowego rekordu w profesjonalnym futbolu. Reakcje internautów? W sieci wrze - tym razem to nie przesada...