Oficjalnie: Były trener Lecha ma nowy klub. Trudne zadanie po katastrofie

John van den Brom w połowie grudnia ubiegłego roku rozstał się z Lechem Poznań, natomiast nie musiał on wcale przesadnie długo czekać na kolejne zatrudnienie. Jeszcze przed końcem sezonu 2023/2024 57-latek dołączył do kolejnej drużyny, a będzie nią holenderska Vitesse Arnhem, co zresztą jest zgodne z wcześniejszymi spekulacjami. Szkoleniowiec przejmie przy tym ster po katastrofalnym dla "Geel en Zwart" sezonie.