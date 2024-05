Niebywały finisz sezonu. Polak strzelił gola gigantowi i... od razu spadł z ligi

W styczniu 2022 roku Kacper Kozłowski przeszedł z Pogoni Szczecin do angielskiego Brighton . Miał wówczas 18 lat. "Portowcy" dostali za jego transfer 11 mln euro.

Kozłowski pokonuje bramkarza Ajaksu. Zespół Polaka z hukiem spada z ligi

Wszystko wskazuje na to, że utalentowany zawodnik tego lata pożegna się z Krajem Tulipanów. Jego drużyna spadła właśnie z Eredivisie , zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Na koncie miała jedynie sześć punktów.

W trakcie sezonu zespołowi odjęto 18 "oczek". To kara za naruszenie zasad finansowych. Nawet jednak bez tej sankcji dorobek ekipy Polaka był zbyt skromny, by myśleć o utrzymaniu miejsca w krajowej elicie.

W ostatniej kolejce sezonu Vitesse podejmowało Ajax Amsterdam. Do przerwy utrzymywał się rezultat 1-1. W 78. minucie do siatki trafił rozgrywający całe spotkanie Kacper Kozłowski, co dało gospodarzom prowadzenie 2-1. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Steven Berghuis.