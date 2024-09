Najbardziej polski z zagranicznych klubów. Wielkie serca kibiców dla ofiar powodzi

Kibice NAC Breda pomagają ofiarom powodzi w Polsce

Inny sposób pomocy dla powodzian to przekazanie najpotrzebniejszych przedmiotów użytkowych na potrzeby WOŚP , która pośredniczy w ratowaniu powodzian. Dotyczy to artykułów takich jak żywność o długim terminie przydatności do spożycia, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły sanitarne lub po prostu ciepła odzież lub koce.

- Mamy obecnie wiele pracy w związku z przygotowaniem "weekendu wyzwolenia", jednak gdy tylko usłyszeliśmy co dzieje się w Polsce, postanowiliśmy działać. Oczywiście to nic w porównaniu z tym co zrobili dla nas Polacy, ale to ważne, by pamiętać kto pomógł nam wyzwolić miasto - mówi nam Thomas Koster z grupy Fr0nt76.