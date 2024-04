Nagły zwrot akcji ws. Xaviego. Ryzykowny ruch trenera Lewandowskiego?

Gdy w końcówce stycznia Xavi Hernandez ogłosił, że wraz z zakończeniem bieżącego sezonu opuści on FC Barcelona, w środowisku skupionym wokół katalońskiego klubu zawrzało i od razu pojawił się szereg spekulacji na temat potencjalnego następcy 44-latka. Jest jednak i druga strona medalu - zjawiła się bowiem też lawina domysłów dotyczących tego, gdzie sam dotychczasowy menedżer Barcy niebawem skieruje swoje kroki. Wygląda na to, że w tym przypadku do walki o zakontraktowanie Xaviego wkracza prawdziwy kolos, choć na razie chyboczący się na wciąż jeszcze glinianych nogach.