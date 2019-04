Ajax we wtorek gra w półfinale Ligi Mistrzów, ale nie ustają spekulacje na temat przyszłości jego młodych gwiazd. Największe zainteresowanie wzbudza Matthijs De Ligt, którym oprócz Barcelony ma się interesować Liverpool.

De Ligt dopiero w sierpniu skończy 20 lat, ale już zwrócił na siebie uwagę najlepszych klubów Europy. Mimo młodego wieku jest kapitanem Ajaxu, który stał się rewelacją tegorocznej Ligi Mistrzów. De Ligt dobrze spisuje się w obronie, w dodatku strzelił gola w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym z Juventusem.

Przed wtorkowym półfinałem z Tottenhamem De Ligt znów jest na ustach ekspertów. Według Mario Melchiota, byłego reprezentanta Holandii i piłkarza Ajaxu, młody obrońca może stworzyć świetny duet stoperów z Virgilem Van Dijkiem w Liverpoolu.

- Ajax oczywiście będzie starał się zatrzymać De Ligta tak długo, jak będzie to możliwe, ale to trudne zadanie. Co do sposobu, w jaki gra - jeśli Liverpool będzie wystarczająco sprytny, powinien się po niego zgłosić. De Ligt i Van Dijk stworzyliby idealny duet - przekonuje Holender w rozmowie z Talksport.com.

Erik ten Hag, trener Ajaxu, już przed dwoma tygodniami stwierdził, że klubowi nie uda się zatrzymać utalentowanego piłkarza. - Latem czeka go przeprowadzka, ale nie wiem, czy będzie to Bayern Monachium czy Barcelona - przyznał.

Do tej pory to klub z Katalonii był faworytem w wyścigu po De Ligta. Latem za 75 milionów euro do Barcelony trafi inny utalentowany piłkarz Ajaxu, Frenkie De Jong. Brytyjskie media wśród zainteresowanych De Ligtem wymieniają też Juventus. Za stopera trzeba będzie prawdopodobnie zapłacić ponad 80 mln euro.

