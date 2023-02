Sędzia pozwolił Mohammedowi Kudusowi uczcić pamięć tragicznie zmarłego Christiana Atsu

W 84. minucie pięknego gola z rzutu wolnego zdobył Ghańczyk Mohammed Kudus , ustalając wynik spotkania na 4:0. Tuż po trafieniu założył na głowę meczową koszulkę, by pokazać przód podkoszulka, na którym miał napisane "RIP Atsu" , oczywiście na cześć swojego starszego rodaka Christiana Atsu , który w lutym zginął tragicznie w czasie trzęsienia ziemi w Turcji. Były piłkarz między innymi Newcastle United czy Chelsea był przez kilka dni poszukiwany przez ratowników, ostatecznie znaleziono go martwego .

Wydawało się pewnym, że nawet mimo takich okoliczności, to arbiter będzie musiał ugiąć się zasadom i w myśl przepisów pokazać piłkarzowi żółtą kartkę, jak to często miało miejsce w przeszłości. Tym razem jednak 47-letni van Boekel postanowił unieść się poza reguły. Nie tylko nie pokazał Kudusowi kartki, ale dodatkowo wziął go na bok i powiedział kilka słów wsparcia w tej jakże trudnej sytuacji.