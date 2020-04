Od kilkudziesięciu godzin piłkarska Holandia znajduje się w stanie wrzenia. Niebywałą konsternację wywołała decyzja o anulowaniu sezonu 2019/20. Czy jednak na pewno jest ona ostateczna?

Treść piątkowego komunikatu holenderskiej federacji piłkarskiej (KNVB) mogła szokować. Ogłoszono bowiem, że bieżący sezon zostaje anulowany po rozegraniu niespełna 26 kolejek. Mistrz kraju nie zostaje wyłoniony. Nikt nie spada i nikt nie awansuje.

Na tak radyklany ruch nie zdecydowano się do tej pory w żadnym innym kraju Europy. Jak można było się spodziewać, tego samego dnia podniosły się w Holandii pierwsze głosy niezadowolenia. A nazajutrz otwarcie mówiono już o skandalu. Zwycięzcy ligi mamy nie poznać po raz pierwszy w historii Eredivisie, datującej się od 1956 roku.

I kiedy wydawało się, że decyzja KNVB jest nieodwołalna, dodatkowy ferment wywołała w poniedziałek wypowiedź, która lotem błyskawicy obiegła nie tylko krajowe media.

- Myślę, że można to wszystko cofnąć - oznajmił holenderski polityk, Mark Boumans. - Doszedłem do wniosku, że jeśli więcej niż połowa klubów chce odwrócić rezultat chaotycznych decyzji, to jest to możliwe.