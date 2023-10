W spotkanym granym w Alkmaar rywalizacja powoli dobiegała już końca i wszystko wskazywało na to, że za kilka minut piłkarze NEC będą cieszyć się z wyjazdowego zwycięstwa. W trakcie kolejnej akcji Bas Dost nie miał akurat piłki i nie był atakowany przez żadnego z rywali, gdy nagle stracił przytomność i się przewrócił. W pierwszej chwili gra nie została przerwana, gdyż większość zawodników początkowo nie zauważyła, co stało się, ale jeden z przeciwników podbiegł do leżącego Dosta i zaczął wołać o pomoc.