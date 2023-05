Dantejskie sceny po meczu. Gwiazdor Ajaxu uderzył kibica rywali

Steven Berghuis to jeden z tych piłkarzy, którzy większość swojej kariery spędzili grając w barwach ojczystych klubów. Karierę seniorską 31-letni piłkarz rozpoczął w 2011 roku od występów jako zawodnik FC Twente. W 2012 roku został wypożyczony do innego holenderskiego klubu - VVV Venlo. W kolejnych latach doświadczony napastnik miał okazję współpracować w takimi klubami jak m.in. AZ Alkmaar i Feyenoord. Jedyna zagraniczna drużyna, w której barwach grał Berghuis, to na ten moment angielski klub Watford FC.