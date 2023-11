Był reanimowany w Alkmaar, teraz podjął ważną decyzję. "Miałem szczęście"

W ciągu najbliższych kilku dni badania będą kontynuowane, a potem wrócę do domu. Muszę odpocząć. Dopiero gdy to zrobię, uzyskam lepszy wgląd w swoją przyszłość i wtedy powiem coś więcej. Na razie robię sobie przerwę od futbolu i najbliższy okres zamierzam spędzić z rodziną i bliskimi. Mam nadzieję, że wszyscy to uszanują. W najbliższych miesiącach opowiem swoją historię, zwłaszcza po to, by pomóc światu sportu i wyciągnąć wnioski z tego, co mi się przydarzyło

~ Bas Dost w komunikacie