Stuttgart Surge drugim półfinalistą ELF 2025!

tuttgart Surge awansowali do półfinału Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego (ELF) po imponującym zwycięstwie nad Madrid Bravos - wynik 41:17 mówi sam za siebie

Jak to się zaczęło?

Po sezonie zasadniczym Stuttgart zakończyli jako lider Dywizji Zachodniej, z bilansem 10 wygranych i 2 porażkami. Z kolei Madrid Bravos uplasowali się na drugim miejscu w Dywizji Południowej, również z bilansem 8-4.

Przebieg spotkania

Mecz fazy Wild Card zaczął się od solidnej obrony obu drużyn - pierwsze punkty padły dopiero w drugiej kwarcie. Mimo że pierwsi na prowadzenie wyszli Hiszpanie, to niemiecka maszyna szybko się rozkręciła. Całkowita dominacja Surge w drugiej połowie przyniosła im przekonujące zwycięstwo.

Kto jeszcze w półfinale?

Oprócz Surge, do najlepszej czwórki awansowali: Vikings Vienna i Munich Ravens, którzy jako najwyżej sklasyfikowane drużyny sezonu zasadniczego zapewnili sobie bezpośredni awans.

Z kolei w niedzielnym drugim mecz Wild Card: Nordic Storm pokonali Rhein Fire 28:23.

