Po porażce z Vikings Vienna Panthers szybko wrócili na zwycięską ścieżkę. Już w pierwszej kwarcie objęli prowadzenie 14:0 po akcjach Wanga i Juana Floresa Calderona oraz skutecznym podwyższeniu Bartosza Wocha. W drugiej odsłonie Wang zdobył kolejne przyłożenie, a po udanej próbie za dwa punkty Panthers prowadzili już 22:0.