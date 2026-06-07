Paris Lights - Panthers Wrocław. Skrót meczu. WIDEO
Futboliści Panthers Wrocław odnieśli drugie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach AFLE - The League Europe. W sobotnim meczu 3. kolejki wrocławianie pokonali na wyjeździe Paris Lights 22:14. Bohaterem spotkania został rozgrywający Jameson Wang, który zdobył dwa przyłożenia i poprowadził swój zespół do cennego triumfu.
Po porażce z Vikings Vienna Panthers szybko wrócili na zwycięską ścieżkę. Już w pierwszej kwarcie objęli prowadzenie 14:0 po akcjach Wanga i Juana Floresa Calderona oraz skutecznym podwyższeniu Bartosza Wocha. W drugiej odsłonie Wang zdobył kolejne przyłożenie, a po udanej próbie za dwa punkty Panthers prowadzili już 22:0.
Francuzi ruszyli do odrabiania strat za sprawą Jensa Waltera i JJ-a Hoppa, zmniejszając dystans do ośmiu punktów. W ostatniej kwarcie wrocławianie zachowali jednak koncentrację w defensywie i nie pozwolili rywalom zdobyć kolejnych punktów, utrzymując zwycięstwo 22:14.
AFLE - The League Europe, 3. kolejka
Paris Lights - Panthers Wrocław 14:22 (0:14, 6:8, 8:0, 0:0)