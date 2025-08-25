Nordic Storm zatrzymali Rhein Fire! Historyczny awans do półfinału ELF [WIDEO]

Thriller do ostatnich minut

Spotkanie na Gladsaxe Stadion miało wszystko, czego można oczekiwać od futbolowego spektaklu - emocje, zwroty akcji i dramatyczną końcówkę. Rhein Fire rozpoczęli odważnie i przez długi czas narzucali tempo gry, ale gospodarze potrafili odpowiedzieć. Kluczowe okazały się błyski rozgrywającego Jadriana Clarka, który trzy razy posyłał piłkę na przyłożenie, a w najważniejszych momentach sam podrywał drużynę do ataku biegami.

Storm kontrolowali mecz statystycznie - zdobyli więcej jardów ofensywnych (393 wobec 329 rywali) i lepiej wykorzystywali swoje okazje w red zone. Rhein Fire, choć walczyli do końca, nie znaleźli sposobu na powstrzymanie gospodarzy w czwartej kwarcie.

Historyczny sukces

Dla Storm to przełomowy moment - zespół, który jeszcze niedawno debiutował w ELF, dziś melduje się w najlepszej czwórce. Ich rywalem w półfinale będą Vienna Vikings, jeden z faworytów do tytułu.

Rhein Fire, triumfatorzy sprzed roku, kończą sezon przedwcześnie. Choć mieli swoje szanse, błędy w kluczowych fragmentach spotkania kosztowały ich zbyt wiele.

Półfinały ELF 2025

Vienna Vikings - Nordic Storm

Munich Ravens - Stuttgart Surge

Oba mecze zapowiadają się znakomicie - fani futbolu amerykańskiego w Europie mogą szykować się na wielkie widowiska.