Nordic Storm zatrzymali Rhein Fire! Historyczny awans do półfinału ELF [WIDEO]
Nordic Storm sprawili swoim kibicom ogromną radość. Drużyna z Kopenhagi pokonała u siebie Rhein Fire 28:23 w meczu rundy "dzikich kart" European League of Football i po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału rozgrywek.
Thriller do ostatnich minut
Spotkanie na Gladsaxe Stadion miało wszystko, czego można oczekiwać od futbolowego spektaklu - emocje, zwroty akcji i dramatyczną końcówkę. Rhein Fire rozpoczęli odważnie i przez długi czas narzucali tempo gry, ale gospodarze potrafili odpowiedzieć. Kluczowe okazały się błyski rozgrywającego Jadriana Clarka, który trzy razy posyłał piłkę na przyłożenie, a w najważniejszych momentach sam podrywał drużynę do ataku biegami.
Storm kontrolowali mecz statystycznie - zdobyli więcej jardów ofensywnych (393 wobec 329 rywali) i lepiej wykorzystywali swoje okazje w red zone. Rhein Fire, choć walczyli do końca, nie znaleźli sposobu na powstrzymanie gospodarzy w czwartej kwarcie.
Historyczny sukces
Dla Storm to przełomowy moment - zespół, który jeszcze niedawno debiutował w ELF, dziś melduje się w najlepszej czwórce. Ich rywalem w półfinale będą Vienna Vikings, jeden z faworytów do tytułu.
Rhein Fire, triumfatorzy sprzed roku, kończą sezon przedwcześnie. Choć mieli swoje szanse, błędy w kluczowych fragmentach spotkania kosztowały ich zbyt wiele.
Półfinały ELF 2025
Vienna Vikings - Nordic Storm
Munich Ravens - Stuttgart Surge
Oba mecze zapowiadają się znakomicie - fani futbolu amerykańskiego w Europie mogą szykować się na wielkie widowiska.