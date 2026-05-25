Spotkanie od początku układało się po myśli drużyny z Wrocławia. Panthers szybko przejęli inicjatywę i już w pierwszej kwarcie zbudowali wyraźną przewagę. Kapitalnie prezentował się Michael Harley Jr., który dwukrotnie znalazł drogę do pola punktowego po podaniach Jamesona Wanga.

Gospodarze próbowali wrócić do gry w drugiej części meczu. Po stronie London Warriors skuteczne akcje wykańczał Eden Thiede-Palmer, jednak wrocławianie nie tracili kontroli nad wydarzeniami na boisku. Swoje punkty dorzucił także Dawid Brzozowski, a Panthers utrzymywali korzystny wynik.

Ostatnia kwarta przyniosła najwięcej ofensywnych akcji. Ponownie błyszczał duet Wang - Harley Jr., który regularnie rozbijał defensywę rywali. Skuteczny przy podwyższeniach był również Jakub Ciurkot. Mimo że końcówka zakończyła się remisem, zwycięstwo polskiego zespołu ani przez moment nie było zagrożone.

Dzięki wygranej Panthers Wrocław znakomicie rozpoczęli rywalizację w AFLE. Kolejne spotkanie rozegrają już 31 maja, kiedy zmierzą się z Vikings Vienna.

London Warriors - Panthers Wrocław 21:41

(0:13, 7:6, 0:8, 14:14)










