Drugi raz z rzędu! Vikings Vienna w finale ELF [WIDEO]

Vienna Vikings ponownie w finale ELF! Dzięki zwycięstwu 28:20 nad Nordic Storm w dramatycznym półfinale, Vikingowie awansowali do ELF Championship Game 2025, które odbędzie się 7 września w MHPArena w Stuttgarcie - to już drugi z rzędu finał drużyny z Wiednia.