Drugi raz z rzędu! Vikings Vienna w finale ELF [WIDEO]
Vienna Vikings ponownie w finale ELF! Dzięki zwycięstwu 28:20 nad Nordic Storm w dramatycznym półfinale, Vikingowie awansowali do ELF Championship Game 2025, które odbędzie się 7 września w MHPArena w Stuttgarcie - to już drugi z rzędu finał drużyny z Wiednia.
Mecz od początku był wyrównany, oba zespoły wymieniały się przyłożeniami. Przewagę Vikingom dała druga kwarta, w której odskoczyli rywalom.
Błysnął rozgrywający Ben Holmes, notując 260 jardów i trzy przyłożenia. Dwa z nich padły po podaniach do Yannicka Mayra.
Debiutujący w ELF Nordic Storm nie odpuszczali. Jadrian Clark rzucił na 316 jardów i trzy TD, grając mimo kontuzji kolana.
Zwycięstwo było kolejnym potwierdzeniem dominacji Vikingów, którzy zakończyli sezon zasadniczy bilansem 11-1. Teraz czeka ich finał, w którym zmierzą się ze zwycięzcą starcia Stuttgart Surge - Munich Ravens.
