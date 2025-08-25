Partner merytoryczny: Eleven Sports

Znamy wszystkich półfinalistów Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

Zawodnicy Nordic Storm awansowali do Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Duńczycy pokonali Rhein Fire 28:22.

Polsat Sport

Zawodnicy Nordic Storm zakończyli sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w Dywizji Północnej, wyprzedzając... Rhen Fire. I to właśnie te dwie drużyny zmierzyły się ze sobą w fazie "Wild Card".

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Minimalnie lepsi okazali się gracze Nordic Storm, którzy prowadzili 20:13.

W drugiej części gry utrzymali przewagę. Wygrali 28:22 i zameldowali się w najlepszej czwórce.

Wcześniej udział w półfinale po sezonie zasadniczym zapewniły sobie Vikings Vienna oraz Munich Ravens, czyli najlepsze drużyny sezonu zasadniczego (11 wygranych i jedna porażka).

Ekipa Panthers Wrocław zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Dywizji Wschodniej. Polacy wygrali pięć spotkań, a siedem przegrali.

Nordic Storm - Rhein Fire 28:22 (7:7, 13:6, 0:3, 8:7)

Pary półfinałowe:

Munich Raves - Stuttgart Surge

Vikings Vienna - Nordic Storm

