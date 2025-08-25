Znamy wszystkich półfinalistów Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego
Zawodnicy Nordic Storm awansowali do Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Duńczycy pokonali Rhein Fire 28:22.
Zawodnicy Nordic Storm zakończyli sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w Dywizji Północnej, wyprzedzając... Rhen Fire. I to właśnie te dwie drużyny zmierzyły się ze sobą w fazie "Wild Card".
Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Minimalnie lepsi okazali się gracze Nordic Storm, którzy prowadzili 20:13.
W drugiej części gry utrzymali przewagę. Wygrali 28:22 i zameldowali się w najlepszej czwórce.
Wcześniej udział w półfinale po sezonie zasadniczym zapewniły sobie Vikings Vienna oraz Munich Ravens, czyli najlepsze drużyny sezonu zasadniczego (11 wygranych i jedna porażka).
Ekipa Panthers Wrocław zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Dywizji Wschodniej. Polacy wygrali pięć spotkań, a siedem przegrali.
Nordic Storm - Rhein Fire 28:22 (7:7, 13:6, 0:3, 8:7)
Pary półfinałowe:
Munich Raves - Stuttgart Surge
Vikings Vienna - Nordic Storm