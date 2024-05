Ważne zwycięstwo Panthers Wrocław na inaugurację sezonu European League of Football

Panthers Wrocław pokonali Berlin Thunder 49:39 w pierwszym meczu sezonu European League of Football. Spotkanie rozgrywane we Wrocławiu śledziło na trybunach ponad 15 tysięcy kibiców. Kolejne domowe spotkanie polski zespół rozegra znowu we Wrocławiu, a jego przeciwnikiem 1 czerwca będzie Stuttgart Surge.