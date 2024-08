Wrocławianie przystępowali do tego meczu po efektownej wygranej (62:12) z Fehervar Enthroners. Z kolei Niemcy przegrali ostatnio z Paris Musketeers 37:40. Mieli też na koncie trzy porażki z rzędu.

Mecz polskiej drużyny przejdzie do historii. Tego jeszcze nie było

Do przerwy to jednak gospodarze prowadzili 13:19. Ekipa Panthers Wrocław udowodniła, że potrafi walczyć do końca. Mecz zakończył się dopiero po rekordowych sześciu seriach dogrywki, a Niemcy wygrali minimalnie (36:34).