Stuttgart Surge w finale Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego!

W pierwszym półfinale tegorocznego sezonu Vikings Vienna zmierzyło się z Nordic Storm. Austriacy w sezonie zasadniczym wygrali 11 z 12 spotkań i bezpośrednio zagwarantowali sobie udział w tej fazie rozgrywek. W walce awans do finału również triumfowali - pokonali Nordic Storm 28:20.

W drugim starciu mierzyli się Munich Ravens oraz Stuttgart Surge. To było trzecie spotkanie tych drużyn w sezonie. Dotychczas zwycięstwami podzielili się na pół.

Początek tego spotkania był bardzo obiecujący. Zawodnicy ze Stuttgartu prowadzili już 7:0, ale mimo to rywale jeszcze w pierwszej kwarcie wyrównali stan punktowy. Sztuka ta nie udała im się jednak w kolejnym kwadransie, więc po pierwszej połowie Bawarczycy przegrywali 7:14.

Po przerwie obie ekipy znów zaczęły toczyć zacięty bój. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 6:6. Drużyna z Monachium była już w bardzo trudnej sytuacji przed ostatnią kwartą. Stuttgartczycy nie stracili koncentracji i dobili rywali. Wygrali cały mecz i awansowali do wielkiego finału.

Ekipa Panthers Wrocław zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Dywizji Wschodniej. Polacy wygrali pięć spotkań, a siedem przegrali.

Munich Ravens - Stuttgart Surge 13:27 (7:7, 0:7, 6:6, 0:7)

