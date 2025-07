Sensacja w Pradze, Panthers Wrocław dokonali niemożliwego. Kapitalny powrót

Dla wrocławskich "Panter" spotkanie z Prague Lions było wielką szansą na rewanż, gdyż nieco ponad miesiąc temu przegrali oni po bardzo jednostronnym meczu aż 13:45. Jednocześnie była to okazja do przedłużenia serii swoich zwycięstw w European League of Football do trzech z rzędu po tym, jak udało się im wygrać z Fehervarem Enthroners i Cologne Centurions.