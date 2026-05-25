Premierowe zwycięstwo Panthers Wrocław w AFLE! Polski zespół górą w Londynie

Paweł Nowak

Panthers Wrocław pokonali London Warriors 41:21 w pierwszym meczu europejskiej ligi AFLE. Futboliści polskiego zespołu w następnej kolejce zmierzą się z Vikings Vienna.

Od początku twarde warunki swoim rywalom postawiły wrocławskie "Pantery". Polska drużyna skutecznie punktowała w pierwszej kwarcie, a autorem tej zdobyczy punktowej był Michael Harley Jr., który dwukrotnie odbierał podania Jamesona Wanga.

W drugiej kwarcie do gry powrócili gospodarze z Londynu, a punkty zdobywał Eden Thiede-Palmer. W protokole meczowym zameldował się także Dawid Brzozowski i to Panthers kontynuowali swoją drogę po zwycięstwo.

Najwięcej wydarzyło się w ostatniej kwarcie, gdzie Wang i Harley Jr. ponownie punktowali dla Wrocławian. Kolejne podwyższenia notował również Jakub Ciurkot, a polska drużyna ostatecznie sięgnęła po wygraną mimo remisu w czwartej kwarcie.

Już 31 maja odbędzie się kolejny mecz AFLE, w którym Panthers Wrocław zagrają z Vikings Vienna.

Drużyna futbolu amerykańskiego w niebieskich strojach zgromadzona na środku boiska, w tle widoczna polska flaga oraz kibice na trybunach.
