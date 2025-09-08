Poznaliśmy zwycięzcę Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

Zespół Vienna Vikings po raz trzeci znalazł się w finale Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Austriacy zwyciężyli w 2022 roku, a dwa lata później ulegli Rhein Fire. Dla Stuttgart Surge był to pierwszy finał.

Pierwsza kwarta zaczęła się znakomicie dla Austriaków, którzy po punktach Bena Holmesa, Reece'a Horna i Dennisa Tasica prowadzili 10:0. Niemcy zmniejszyli straty po dobrych akcjach Reilly'ego Hennesseya oraz Timo Bronna (10:7).

Druga kwarta zakończyła się remisem 7:7, więc Austriacy do przerwy prowadzili 17:14.

Później coś w grze Vikings Vienna ewidentnie się popsuło. Punktowali tylko Niemcy i w pewnym momencie objęli najwyższe prowadzenie w spotkaniu (24:17).

Takim wynikiem zakończył się ten finał. Stuttgart Surge wygrało Europejską Ligę Futbolu Amerykańskiego!

Vikings Vienna - Stuttgart Surge 17:24 (10:7, 7:7, 0:3, 0:7)

Stuttgart Surge - Vienna Vikings. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport