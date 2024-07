Panthers Wrocław ze zwycięstwem przed własną publicznością. Wygrana z Prague Lions

Dla wrocławian spotkanie przebiegło zgodnie z planem. Przez większość meczu to właśnie gospodarze mieli inicjatywę, a goście nie byli w stanie przeprowadzić skutecznej akcji zakończonej w polu punktowym. Oba przyłożenia dla "Panter" zdobył amerykański skrzydłowy Josiah Norwood. Dzięki wygranej polska drużyna zachowała szanse na awans do fazy play-off ligi europejskiej, jednak nie może pozwolić sobie na żadne potknięcia w sezonie zasadniczym.



- Jestem dumny z naszego zespołu, tym bardziej że to moje pierwsze spotkanie w roli trenera głównego. Nasi gracze spełnili przedmeczowe założenia i ustrzegli się błędów, grając bardzo dobry mecz w defensywie. Teraz przed zawodnikami czas na regenerację, a sztab szkoleniowy już pracuje nad analizą spotkań naszych kolejnych rywali. Wiemy, że jesteśmy w grze i wciąż możemy awansować do fazy play-off - mówi Craig Kuligowski, trener główny Panthers Wrocław.



